publié le 14/11/2018 à 08:06

Le mouvement des "gilets jaunes" fait-il peur au gouvernement ? Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures afin de calmer la colère : le développement "massif" de la prime à la conversion automobile. "Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super-prime soit créée qui permettra de passer à 4.000 euros", a indiqué le chef du gouvernement.



Concernant le mouvement de blocages des "gilets jaunes", prévu le 17 novembre, Édouard Philippe indique que "la loi s'applique" et que les blocages seront donc sanctionnés. "Je ne suis, par nature, pas inquiet, je suis attentif à l'angoisse, à la colère et je la respecte. Vous avez le droit de manifester mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi".

Dans un entretient au Parisien, Marine Le Pen a expliqué : "On a même le sentiment que le gouvernement souhaite que les choses dérapent". À cela, Édouard Philippe répond que "c'est Marine Le Pen qui veut les choses dérapent".