Face à la grogne des Français, le gouvernement passe à l'action. Alors que la mobilisation des "gilets jaunes" doit paralyser une partie de la France samedi 17 novembre, Édouard Philippe a annoncé certaines mesures pour calmer la colère des Français.



Si les foyers les plus modestes devraient pouvoir bénéficier d'une prime à la conversion de 4.000 euros, comme l'a annoncé le Premier ministre ce mercredi 14 novembre, les Français non-éligibles à cette "super-prime" seront également aidés par l'État à partir de janvier. "On va viser les grands rouleurs en modifiant et en élargissant ce qu'on appelle les indemnités kilométriques", explique le pensionnaire de Matignon au micro de RTL.

Les millions de Français effectuant minimum "60 ou 70 kilomètres" par jour sont ainsi concernée par cette évolution. "Nous allons en particulier élargir ces indemnités pour les petites cylindrées les moins polluantes", détaille-t-il.