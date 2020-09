Édouard Philippe bientôt administrateur d'une entreprise d'informatique

publié le 15/09/2020 à 13:50

Sorti du gouvernement, Édouard Philippe devrait remettre un pied dans le secteur privé. L'ancien Premier ministre va être proposé comme administrateur du groupe informatique Atos, lors d'une assemblée générale de la société qui se tiendra le 27 octobre, a confirmé l'entreprise dans un communiqué.

L'actuel maire du Havre veut "apporter à l'entreprise et à son conseil d'administration" son expérience et "travailler à nouveau pour l'industrie française et pour un champion européen". Selon lui, "Atos a des compétences clefs pour notre pays, au cœur des enjeux digitaux et d'indépendance technologique".

Atos est une entreprise mondiale, présente dans 73 pays, qui oeuvre dans le domaine de la transformation numérique. En raison de la crise sanitaire, elle prévoit une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% pour cette année 2020.

Feu vert de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui peut notamment être saisie pour des questions ayant trait à la déontologie et aux conflits d'intérêts, a validé ce nouveau projet professionnel de l'ancien chef du gouvernement.

Il ne s'agira pas, pour Édouard Philippe, de premiers pas dans le secteur privé. De 2007 à 2010, il exerçait comme lobbyiste pour le groupe nucléaire Areva.