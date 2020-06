Édouard Philippe atteint 50% de popularité, la cote de Macron en baisse

publié le 21/06/2020 à 17:33

La côté de popularité d'Édouard Philippe poursuit sa montée en flèche. Dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre a gagné quatre points par rapport au mois de mai et recueille désormais 50% d'avis favorables de la part des Français. Dans le détail, 41 % d'entre eux se disent "plutôt satisfaits" de son action et 9 % sont "très satisfaits".

Le sondage publié par Le Journal du Dimanche révèle également que l'écart se creuse avec le président de la République. La cote de popularité d'Emmanuel Macron baisse de nouveau et s'établit à 38 % d'opinions favorables contre 39 % fin mai et 42 % fin avril. Seulement 6% des Français sont "très satisfaits" du chef de l'État et 32% sont "plutôt satisfaits".

Le journal hebdomadaire note toutefois qu'Emmanuel Macron fait mieux que ses prédécesseurs puisqu’au même stade de leurs mandats respectifs, François Hollande ne comptait que 22 % d'avis satisfaisants et Nicolas Sarkozy, 34 %.

Selon Valérie Pécresse, Emmanuel Macron "n'a pas d'autre choix" que de maintenir le candidat à la mairie du Havre à la tête du gouvernement. "On a un premier ministre qui est très populaire dans une crise qui atteint la police, la justice et l'économie", a-t-elle indiqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 21 juin.