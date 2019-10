et Thomas Pierre

François Hollande en veut-il à Emmanuel Macron ? En 2016, l'ancien président avait vu son ex-conseiller et ministre des Finances préparer sa candidature dans son dos, pour finalement lui succéder lors de l'élection présidentielle de 2017.

"Humainement, je ne suis pas dans la rancune et encore moins dans la rancœur", assure l'ex-chef de l'État socialiste, invité de RTL, qui avait fait confiance à l'ancien banquier en le nommant à l'Élysée, puis à Bercy.



"Je ne demande rien, mais il y avait des signes qui auraient pu être envoyés, qu'ils ne l'ont pas été, sur la plan personnel", reconnaît-il. "Il en a envoyé d'autres à mon prédécesseur (Nicolas Sarkozy), et donc je pense qu'il était plus en phase avec lui", estime finalement François Hollande.

L'ancien président de la République a publié le 23 octobre un court livre intitulé Répondre à la crise démocratique (Ed. Fayard), une réflexion sur les institutions de la Ve République. Il a également récemment exprimé son souhait de revoir la durée du mandat du chef de l'État à six ans. En effet, il juge que les cinq ans actuels sont "trop courts" mais "sept ans, c'est trop long".