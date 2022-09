ÉDITO - "Rodéo" : Alba Ventura regrette la glorification des rodéos urbains

Le film Rodéo sort ce mercredi 7 septembre en salle, je ne l'ai pas vu en avant-première et je n'irai pas le voir. Un fil qui glorifie et qui qualifie presque de phénomène de société un passe-temps qui consiste à faire des courses à moto à toute vitesse et à rouler en roue arrière, en prenant des risques pour sa vie et celle des autres, je ne vois pas ce qui est "fascinant" et "poétique" comme le présente la jeune réalisatrice Lola Quivoron.

Je l'ai écoutée sur RTL mardi soir, j'ai bien entendu le distinguo qu'elle faisait entre cross bitume et rodéo urbain. Elle dit qu'elle ne filme pas des jeunes qui roulent en ville, mais pour les jeunes qui roulent dans les quartiers, il n'y a pas de différence. Le jeu consiste à rouler vite, en faisant des acrobaties, peu importe le bitume.

Samedi dernier, la police a arrêté un dingue qui faisait du rodéo avec un enfant de sept ans sur la moto. Ça s'est bien terminé, il a juste été interpellé. À Pontoise cet été, deux enfants qui jouaient tranquillement ont été percutés grièvement. À Marseille, un jeune de 19 ans s'est tué. La liste des faits divers de ce genre est longue.

La police pousse les "riders" vers la mort

Lola Quivoron dit que son film Rodéo n'a rien à voir avec ça. Elle dit aussi, même si elle peste de voir ses propos sortis de son contexte, que la plupart du temps c'est la police qui pousse les "riders" vers la mort. Elle dit cette phrase, peut-être caricaturée, mais elle l'a dite. Les "riders", comme le film Easy Rider.

On voit bien la référence, c'est la fureur de vivre avec James Dean et Natalie Wood. Là aussi, ça finit mal d'ailleurs. Je sais que lorsqu'on est ado, on aime bien repousser les limites. Je peux entendre aussi la performance artistique du film mais ce sera sans moi, un point c'est tout.

