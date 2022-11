L'imagination de Raquel Garrido n'a pas de limites. La députée LFI s'est mis en tête de créer un statut particulier pour les victimes du mouvement des Gilets jaunes. Cela dit, pour les victimes des répressions policières. Un statut particulier, afin qu'elles puissent solliciter une aide financière, juridique et psychologique.

L'élue de Seine-Saint-Denis, qui ne manque pas de culot, a fait cette annonce alors qu'elle faisait visiter l'Assemblée nationale à des Gilets jaunes, dont Jérôme Rodrigues. On peut comprendre la grande bonté de Raquel Garrido à l'égard de manifestants pacifiques, qui se sont retrouvés au milieu de violences et qui ont payé dans leur chair la défense du pouvoir d'achat. Mais pas lorsqu'il s'agit de va-t-en-guerre, qui ont soufflé sur les braises. Ces Gilets jaunes haineux qui ne cherchaient qu'à en découdre face aux forces de l'ordre et à piétiner nos institutions.

Et surtout, il serait bien que dans sa magnanimité, Raquel Garrido n'oublie pas les autres. Tous ces commerçants, qui ont eu leur vitrine caillassée, qui ont dû tirer le rideau à l'approche des fêtes de Noël. Tous ces restos ou ces hôtels qui ont vu les touristes annuler leur venue. Tous ces salariés, tous ces artisans, tous ces extras qui ont été empêchés de travailler. Tous ces habitants qui ont retrouvé leur voiture brûlée. Sans compter ces policiers et ces gendarmes, qui n'ont pas compté leurs heures pour protéger la population et qui ont aussi été blessés.

Oui, occupons-nous des victimes. Mais de toutes les victimes. Et ça, bien-sûr, ça ne lui est pas venu à l'esprit, à Madame Garrido.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info