publié le 22/03/2019 à 17:54

Le Fouquet's doit fermer ses portes pour effectuer des travaux très importants. La célèbre brasserie parisienne, pillée et brûlée samedi 16 mars lors de la manifestation des "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées à Paris, restera portes closes "pour une période estimée à ce stade à plusieurs mois", suite aux "dégâts considérables", a indiqué l'établissement à l'AFP.



Lors de la 18e journée de mobilisation du mouvement, 91 commerces ont subi de lourdes dégradations sur la plus belle avenue du monde et ses environs, selon le bilan de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont des cafés-restaurants et des kiosques à journaux.

Après les débordements du samedi 16 mars, le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations des "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées, et dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l’Assemblée Nationale.

