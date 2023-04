ÉDITO - Quand l'ambassadeur de Chine en France dérape et déclenche un tollé en Europe

Paris vient de sermonner l’ambassadeur de Chine en France. C’était la moindre des choses après les propos consternants de l’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye. En une seule interview sur LCI, il a contesté le caractère ukrainien de la Crimée, dit qu’il ne fallait pas "chicaner" sur l’invasion russe de cette même Crimée et a remis en cause la légitimité de plusieurs autres pays d’Europe.

Quand le journaliste Darius Rochebin a posé une question sur les crimes de Mao Zedong, il a aussi osé répondre qu’il s’agissait de "racontars". Tollé général dans toute l’Europe. Il faut vraiment se rendre compte que Lu Shaye a mis le feu partout. 80 parlementaires européens ont même demandé qu’il ne soit plus le bienvenu sur le continent.



Le Quai d’Orsay n’est pas allé jusqu’à le déclarer "persona non grata". Pour l’instant, le diplomate s’est simplement fait taper sur les doigts, et Pékin a fini par se désolidariser de ses propos.

Le duo Pékin-Moscou

Cela ne signifie pas, pour autant, que l’incident est clos. Ce n’est qu’un épisode de plus dans un mauvais feuilleton. On a du mal à croire qu’il y a moins de trois semaines, Emmanuel Macron était à Pékin et à Canton, essayant d’attendrir Xi Jinping, pour favoriser la paix en Ukraine, pour jouer les messagers ou les médiateurs, pour y empêcher les livraisons d’armes chinoises et pour essayer de freiner un peu l’alliance de plus en plus visible entre la Russie et la Chine.



Mais rien n’y fait, Poutine et Xi Jinping affichent leur partenariat. Pékin et Moscou fonctionnent désormais en duo. Est-ce que cela veut dire qu’il faut changer les rapports que nous avons avec la Chine ? Plus grand monde ne se pose la question, parce que la réponse est oui.



La Chine veut un nouvel ordre international dans lequel elle serait le centre du monde.

La Chine veut un nouvel ordre international dans lequel elle serait le centre du monde. Comme à priori ce n’est pas ce que l’on souhaite, il faut repenser les relations entre l’Europe et la Chine. Tous les dirigeants européens sont sur cette ligne. Cela commence avec le fait d'être commercialement moins dépendant de la Chine. Le sujet sera au menu d’un sommet organisé fin juin.

Emmanuel Macron avait fait un pas de côté : personne n’avait compris ses mots sur la situation à Taiwan. Mais là, ce sont les dérapages de l’ambassadeur Lu Shaye qui doivent lui rappeler que l’Europe ne peut parler que d’une seule voix, si elle veut espérer avoir un minimum de poids.

