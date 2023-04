L'ambassadeur de Chine en France est attendu ce lundi 24 avril au Quai d'Orsay. Ce rendez-vous était prévu de longue date, mais il sera l'occasion de mises au point très fermes, assure le ministère des Affaires étrangères. Vendredi soir sur LCI, l'ambassadeur chinois à Paris, Lu Shaye, a suscité la controverse lorsqu'il a été questionné sur la souveraineté des ex-républiques soviétiques. Les pays de l'ex-URSS "n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain", a-t-il déclaré

Des propos qui provoquent l'indignation des pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, la Chine est bien obligée de sortir du silence. Dès ce lundi matin, la Chine assurait respecter le "statut d'État souverain" des Républiques nées après la dissolution de l'Union soviétique. Il fallait éteindre le feu allumé par cet ambassadeur qui a donc remis en cause l'intégration de la Crimée en Ukraine et l'existence d'une quinzaine d'États. Rien que ça.

Ce lundi matin, à l'entrée d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Luxembourg, la colère était par exemple audible dans les propos de Jan Lipavski. "C'est totalement inacceptable", estime le ministre tchèque des Affaires étrangères. "Nous dénonçons cette déclaration et j'espère que l'ensemble des ambassadeurs sera sur cette ligne. C'est une déclaration surprenante de la part d'un responsable officiel qui devrait savoir comment est construit le paysage international".

Alors ce n'est pas la première provocation de Lu Shaye. Cet ambassadeur de Chine en France a déjà été convoqué plusieurs fois par le Quai d'Orsay pour recadrage. Quand on évoque le travail forcé des Ouïgours, il dénonce des bobards. Ou encore sur Taïwan quand il évoque des forces sécessionnistes qui visent l'indépendance.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info