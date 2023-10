ÉDITO - Punaises de lit : "Il faut arrêter de vouloir faire des lois sur tout", s'agace Alba Ventura

À l'Assemblée nationale, on a sorti l'arsenal pour se débarrasser des punaises de lit. Les députés ont sorti l'artillerie lourde : d’où qu’ils se trouvent sur l’échiquier politique, ils vont tenter d’éradiquer ces bestioles. La façon dont tout le monde est en train de s’emparer du dossier, c’est délirant. Sylvain Maillard patron du groupe Renaissance a déclaré mardi 3 octobre que les macronistes allaient faire de ce sujet une priorité ! Il va proposer un texte transpartisan à tous les groupes de l’arc républicain, c'est-à-dire pas au RN, ni à LFI.

Car les punaises de lit ne piquent pas les extrêmes. Les socialistes, eux, ont appelé à créer un groupe de travail et veulent inscrire dans une loi la prise en charge des traitements dans les contrats d’assurance habitation. Mathilde Panot, la patronne des Insoumis, qui a brandi sa petite fiole de punaises dans l’hémicycle, réclame de son côté un plan national de prévention et la création d’un service public de la désinsectisation.

Même au gouvernement, on s’emballe. Réunion des acteurs du transport ce mercredi autour du ministre, réunion interministérielle vendredi autour de la Première ministre… On a l’impression d’être dans le film Contagion, qu’une pandémie est en train de tout ravager. C’est un sujet et le vrai sujet est celui que posent notamment les socialistes sur le prix des traitements et de l’éradication des bestioles qui peut être exorbitant. À part ça, être piqué c’est très désagréable, mais il n’y a pas de risque sanitaire.

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, le résume parfaitement : "Il n’y a pas de motif à une panique générale, on n’est pas envahi par des punaises de lits". Il faut arrêter de vouloir faire des lois sur tout.