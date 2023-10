Punaises de lit : Mathilde Panot brandit une fiole contenant des nuisibles à l'Assemblée nationale

On les craint dans les cinémas, les hôtels ou encore les transports : les punaises de lit ont désormais fait leur chemin jusqu'à l'Assemblée nationale. Ce mardi 3 octobre, la députée LFI Mathilde Panot a dénoncé la prolifération des punaises de lit à l'origine d'une "vague de panique qui traverse le pays". Pour ce faire, l'élue a apporté avec elle, dans l'hémicycle, une petite fiole contenant quelques spécimens de ces insectes qui, selon elle, "répandent le désespoir dans notre pays". "Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour que vous réagissiez ?", a conclu Mathilde Panot en s'adressant directement à la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a estimé qu'il n'y a pas "motif à une panique générale", tout en reconnaissant "l'enfer" que vivent les personnes touchées par ce fléau. À l'Assemblée, évoquant un "fléau", le patron des députés Renaissance avait ouvert le bal dans la matinée. "Nous avons décidé de faire de ce sujet une priorité", avec le Modem et Horizons, les alliés du camp présidentiel, a expliqué Sylvain Maillard. Le chef de file des macronistes au Palais Bourbon a annoncé la préparation d'une proposition de loi, avec l'objectif de pouvoir l'examiner lors d'une semaine dédiée à des textes d'initiative parlementaire début décembre.



Il a appelé les groupes "de l'arc républicain" - soit tous sauf LFI et le Rassemblement national selon la définition qu'en fait Renaissance - à contribuer à cette proposition de loi "transpartisane". "On a un premier sujet c'est le recensement du phénomène. Nous ne savons pas aujourd'hui s'il y a plus de punaises de lit qu'en 2019", a déploré le député Bruno Studer (Renaissance), auteur d'un texte en 2022 "visant à reconnaître le fléau des punaises de lit". Le texte en préparation pourrait permettre de reconnaître le problème comme "une question de santé publique", a ajouté son collègue Robin Reda, lui aussi à l'initiative d'un texte sur le sujet en 2021.

Aux invectives de Mathilde Panot, Elisabeth Borne réplique que "sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage" et annonce "une réunion dans les prochains jours avec l'ensemble des ministères concernés", en particulier ceux de la Transition écologique, du Logement et de la Santé. "Travaillons ensemble, trouvons de solutions ensemble", a ajouté Mme Borne, saluant les travaux de sa majorité "pour trouver des réponses de long terme".