Punaises de lit : que proposent les députés ?

Crédit : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Elles ont beau être aussi grandes que des pépins de pomme, les punaises de lit prennent de plus en plus de place en politique. Selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, il n'y a pas "motif à une panique générale". Même s'il reconnait volontiers que lorsque vous êtes concernés et que votre habitation est infestée, "c'est un enfer", Aurélien Rousseau se veut rassurant ce mardi 3 octobre sur France Inter.



À l'Assemblée nationale, pas question de laisser ce sujet aux autres députés, les partis rivalisent d'annonces. La majorité présidentielle a annoncé une proposition de loi pour décembre dont le contenu reste encore flou, mais la première priorité serait un observatoire pour obtenir des chiffres précis. "Il y a sans doute trop peu de signalements, il y a sans doute un chiffre caché des punaises de lit parce que c'est souvent une honte de déclarer qu'on a des punaises de lit ou cela peut être aussi un risque économique. Nous voulons faire tomber ce tabou parce que la banalisation du phénomène des punaises de lit permettra sa prise en charge sanitaire et son éradication", indique Robin Reda, député Renaissance. Les frais de décontamination seraient, eux, pris en charge par les assurances.

Un million cent mille sites infectés selon LFI

La France insoumise de son côté réclame la création d'un service public de la désinfection et une prise en charge sur fonds public : "Les gens jettent des matelas, des meubles, des canapés et il faut qu'il y ait un fonds d'indemnisation pour faire en sorte que tout cela soit pris en charge. Les gens sont victimes des punaises de lit, ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective donc c'est à la société de prendre cela en charge" déclare le député La France insoumise, Damien Maudet. Même sur l'ampleur du phénomène, ils sont en désaccord, les insoumis avancent le chiffre d'un million cent mille sites infectés.



Une réunion "punaises de lit" programmée

Selon nos informations, une réunion sur les punaises de lit dans les transports aura lieu mercredi 4 octobre à 11h en présence de Clément Beaune, le ministre des Transports et les responsables des principaux transports, à savoir la SNCF, la RATP ou encore les représentants des usagers, pour parler du phénomène. L'objectif sera de faire le point suite aux signalements reçus, d’objectiver la situation, de renforcer les mesures et de donner les informations nécessaires aux usagers pour les rassurer.