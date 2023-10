Punaises de lit : un fléau qui se transforme en une affaire de santé publique ?

Les punaises de lit ne semblent plus seulement proliférer dans certains logements. Des internautes ont partagé des vidéos où ces insectes ont été repérés dans un cinéma, un train ou encore dans un lycée et dans un hôpital. De quoi déclencher une psychose sur les réseaux sociaux.

Aux piqures qui peuvent déclencher des réactions allergiques est venu s'ajouter la peur d'en voir proliférer au sein de son habitat. Sur le plan politique, ce phénomène inquiète notamment la mairie de Paris à l'approche des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans la capitale. En effet, les voyages et la circulation des citoyens sont des facteurs de prolifération de ces nuisibles.

Est-on face à une affaire de santé publique ? C'est en tout cas ce qu'estime la France insoumise, par la voix de la présidente des députés LFI Mathilde Panot. Elle a demandé au gouvernement de mettre en place un plan d'urgence pour enrayer ce phénomène.



Une situation explosive

Selon Gautier Delhon-Bugard, reporter à RTL, les punaises de lit déclenchent la panique chez certains "parce que c'est très dur de s'en débarrasser". "Parfois, il faut plusieurs mois afin d'y parvenir. Cela peut développer des troubles anxieux, des insomnies et cette peur d'être à nouveau envahi", explique-t-il.

Il existe plus en plus de cas. "C'est une réalité, c'est plus qu'une psychose parce qu'on a plus de cas déclarés. 1 million d'interventions ont lieu dans tout le pays en 2022. C'est 200.000 de plus par an. Cela fait cinq ans que cette situation explose", souligne le journaliste.

