ÉDITO - Propos jugés racistes à l'Assemblée : "Marine Le Pen joue sur l'ambiguïté", selon Alba Ventura

Malgré l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national, s'il y a une personnalité forte dans ce parti, c'est une femme et c'est Marine Le Pen. Et il sait d'ailleurs qu'il lui doit tout. Il l'a dit lors de son discours : "il y a deux femmes qui ont compté pour moi, ma mère et Marine Le Pen". Mais on peut quand même dire que Jordan Bardella incarne une nouvelle face du FN dans le sens où par exemple, c'est la première fois que le FN n'est pas dirigé par un Le Pen.

C'est devenu un parti qui peut être conduit par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille. Est-ce qu'il incarne une ligne différente, moins sociale, plus identitaire, comme lui ont reproché deux cadres du parti ce week-end ? Ce qui est sûr, c'est que Jordan Bardella et Marine Le Pen vont faire un numéro de duettistes. Sur la forme, à lui les cuisines et à elle la salle. Sur le fond, à elle le social et à lui l'affichage des valeurs plus à droite. Autrement dit, à lui les phrases choc du quotidien et à elle présidentielle.

En tout cas, cette élection de Jordan Bardella arrive au moment où les vieux démons se réveillent. Ils ont toujours été là, surtout sur le sujet de l'immigration. Il y a toujours eu au FN d'abord, puis au RN, des gens qui pensent que les immigrés doivent retourner dans leur pays. Comme il y a toujours eu des gens dans les années 50 pour penser que les Italiens volaient le pain des Français. Vous avez beau mettre une cravate à quelqu'un qui pense ça, ça ne change rien. La différence, c'est qu'ils s'étaient interdits de le dire publiquement. C'était toute l'entreprise de normalisation de Marine Le Pen qu'elle avait poursuivie en entrant en force à l'Assemblée. Tout le monde en costard, pas d'esclandre, pas de polémique, au travail.

Quelle stratégie pour Le Pen ?

Ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée, Marine Le Pen s'en serait bien passée. Mais le fait est que Marine Le Pen joue sur l'ambiguïté des propos de son député et sur le fait qu'elle est convaincue que dire aujourd'hui des migrants qu'ils doivent rentrer dans leur pays est non pas un dérapage, mais l'expression d'une opinion politique.

Elle a surement dû faire passer le message à ses troupes de ne pas recommencer, parce que ce que montrent les études d'opinion en ce moment, c'est que les Français donnent plutôt une prime à ceux qui ne mettent pas le bazar à l'Assemblée, à ceux qui bossent plutôt qu'à ceux qui gueulent. C'est ça qu'elle cherche à préserver. Selon le dernier sondage Kantar pour Le Figaro Magazine, dans les dix premières personnalités que les Français veulent voir jouer un rôle important à l'avenir, on trouve trois personnalités classées à l'extrême droite : Marine Le Pen, Marion Maréchal et Jordan Bardella.

Marine Le Pen est deuxième dans ce baromètre. Elle est juste derrière Édouard Philippe. Et lorsqu'on demande aux Français pour qui ils revoteraient aujourd'hui en prenant les mêmes acteurs, Marine Le Pen arrive en tête devant Emmanuel Macron et l'écart se réduit au second tour d'après un sondage Ifop. Autant vous dire que c'est un capital qu'elle entend faire fructifier jusqu'en 2027.

