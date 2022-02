ÉDITO - Présidentielle 2022 : les paradoxes de Marine Le Pen

Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, est à la fois plus solide et plus fragile qu'en 2017. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, elle est plus solide, car son image n'a jamais été si modérée. Elle y travaille depuis cinq ans et a démontré que face à une concurrence nouvelle et très rude, celle d'Éric Zemmour, elle était capable d'encaisser des coups. L'adversité ne la pousse pas à la faute. C'est en ce sens que la candidate du Rassemblement national est plus forte.

Mais Marine Le Pen est fragile aussi, car elle mène une campagne de second tour qui l'empêchera peut-être d'y accéder. D'une part parce qu'elle s'est faite dépouillée de ses électeurs, et d'autre part parce que son entourage, lui, ne résiste pas à la pression. Le carré de ses fidèles se réduit à presque rien. D'autant plus que son électorat, plus que les autres, peut s'abstenir : c'est une fragilité qu'elle ne cache pas. Le sondeur Emmanuel Rivière a résumé la situation de Marine Le Pen en une phrase : "vous faites moins peur, mais peut-être aussi moins envie".

Ce qui a vraiment changé pour Marine Le Pen

L'ultime étape de sa dédiabolisation lui a échappé. C'est Éric Zemmour qui a pris la main par ses outrances et sa volonté de fracturer la société française. Par contraste, il a révélé tout le chemin que la candidate avait parcouru.

Mais il ne s'est pas contenté de reprendre le flambeau du Front national des années 1980-1990 : il l'a fait en torpillant la candidature de Marine Le Pen. "Vous ne gagnerez jamais" , "elle est nulle" répète-t-il en privé. Ce mépris cruel a fait mal. Éric Zemmour a renvoyé la candidate du RN à son échec de 2017. Il l'a fait entrer dans la "lessiveuse du dégagisme". Le nouveau, désormais : c'est lui.

Mais pour autant, dans un second tour, c'est Marine Le Pen qui ferait le meilleur score face à Emmanuel Macron, et de très loin. Voilà encore un paradoxe. Si la candidate est au second tour, que fera-t-elle de cet apport indispensable et encombrant ? Pour accéder au pouvoir, comment pourra-t-elle imaginer faire équipe avec des "catho dingues", "tarés d'extrême droite" ou des "nazis" comme elle semble les redécouvrir autour de Zemmour ?

Au questionnaire de Proust dans Le Figaro, elle a indiqué que les personnages historiques qu'elle détestait le plus était Judas et Brutus. Ce n'est pas une petite question ni de la politique fiction : quoi qu'il arrive, la question se posera dans 47 jours. Que fera-t-elle lorsqu'il faudra bien composer avec Judas et Brutus ?