publié le 29/05/2017 à 11:02

C'est une visite culturelle qui a une importance diplomatique capitale. Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine au château de Versailles, à l'occasion de l’inauguration d'une exposition dédiée au tsar Pierre le Grand. La rencontre ne doit durer que quelques heures mais permettra aux deux présidents de faire connaissance. "C'est une occasion magnifique de se connaître, de commencer à dialoguer. Pour nous, c'est très important, c'est le premier contact entre deux présidents", abonde Artem Studennikov, ministre conseiller de l'ambassade de Russie en France, au micro de RTL.



Les relations entre les deux pays, extrêmement tendues depuis l'annexion de la Crimée lorsque la guerre d'Ukraine était à son paroxysme, pourraient bien se réchauffer avec cette rencontre. C'est en tout cas l'objectif sous-jascent, à en croire Artem Studennikov. "On dit que cette visite va nous permettre de renouer le dialogue entre nos deux pays, mais j'aimerais corriger : ce dialogue ne s'est jamais arrêté. Les dirigeants russes et français ont continué à parler pendant toutes ces années", précise le responsable russe, rappelant que Vladimir Poutine s'est rendu deux fois dans l'Hexagone en 2015.

Reste que les deux puissances mondiales affichent toujours de profondes divergences sur le dossier ukrainien et celui de la Syrie. "Le contexte international n'est pas facile aujourd’hui, nous avons des différentes approches sur quelques sujets internationaux et régionaux. (...) Nous coopérons beaucoup avec la France dans le règlement du conflit ukrainien. (...) En ce qui concerne la Syrie, nous étions toujours ouverts à la coopération beaucoup plus étroite avec la France", affirme Artem Studennikov. Au-delà des désaccords, la Russie et la France ont néanmoins un "ennemi commun", explique le ministre conseiller : le "terrorisme international".