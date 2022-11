ÉDITO - Présidence Les Républicains : le parti face au "complexe du 20 heures"

Dans un mois tout juste, les adhérents LR vont voter pour choisir un nouveau chef. Le parti, lui, souffre du "complexe du 20 heures". Qu’est-ce que c’est ? C’est une petite histoire qui va vous paraitre anecdotique mais qui résume les difficultés actuelles des Républicains.

Les cadres du parti n’ont pas le moral, c’est la déprime et notamment parce qu’ils se disent que dans leurs rangs, ils n’ont personne d’assez connu, d’assez costaud, d’assez crédible pour incarner leur camp et pour être invités sur le plateau du 20 heures de TF1, quand Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen y ont leurs habitudes.

Cela a l’air puéril comme ça mais ça reste une sorte de mètre étalon de la notoriété dans le monde politique. Résumé plus simplement, LR est en manque de leader. Eric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié, Serge Grouard, c’est pas vraiment les Beatles. Il faut se remettre du crash Valérie Pécresse.

LR coincé entre Macron et le RN

Il y a aussi Laurent Wauquiez qui lui vise ouvertement 2027, mais en interne, certains lui reprochent de se planquer et d’avoir laissé son lieutenant Eric Ciotti aller au combat pour l’instant. Sans oublier l’ombre de Nicolas Sarkozy comme un petit diablotin sur l’épaule en train de répéter qu’il y a un problème d’incarnation depuis qu’il n’est plus là, et qu’il faudrait peut-être songer à une alliance en bonne et due forme avec Emmanuel Macron.

Nos challengers doivent, avant tout, expliquer où ils veulent emmener le parti. Rappelons que Bruno Retailleau s’est abstenu au second tour Macron-Le Pen, et Eric Ciotti a même dit qu’il aurait voté Eric Zemmour face à Emmanuel Macron. La question est toujours comment exister quand on est coincé entre le camp présidentiel et le Rassemblement national.

Retraites, immigration...

On ne voit toujours pas la solution, au contraire on voit les 60 députés LR coincés au milieu du gué à l’Assemblée, répétant qu’ils sont dans l’opposition mais qu’ils ne veulent pas voter les motions de censure contre le gouvernement.

Des textes sur les retraites, sur l’immigration vont arriver dans les mois à venir. Que feront les Républicains ? Quelle alternative proposent-ils ? Tant qu’ils ne sont pas capables de répondre d’une seule voix à ces questions, ils ne sont pas prêts d’être invités au 20 heures.

