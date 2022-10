Quand Sarkozy ne peut s'empêcher de donner son avis sur les candidats à la présidence LR

Nicolas Sarkozy a définitivement tourné la page des Républicains. Dans un entretien au Journal du Dimanche, l'ancien président de la République pousse Emmanuel Macron à prendre davantage en compte la droite. Selon lui, le président "doit franchir le Rubicon".

Plus concrètement, il enjoint le chef de l'État à "chercher à faire un accord politique en bonne et due forme avec toutes les bonnes volontés prêtes à constituer une majorité dans l’intérêt supérieur du pays". Traduction : une alliance avec Les Républicains. "On ne se renie jamais lorsqu’on fait le choix de l’intérêt général", a-t-il ajouté.



"On ne quitte pas sa famille, dit-il. J’ai vu que certains veulent tourner une page, c’est leur droit. Je leur ferai ­seulement remarquer qu’il s’agit d’un livre. Quand on tourne une page, on oublie ; quand on tourne un livre, il demeure". Nicolas Sarkozy anticipe déjà la question sur son soutien à un candidat à la présidence du parti : "Je ne choisirai pas un candidat parce que cela me mettrait trop dans les affaires internes du parti. Ce n’est plus mon rôle".

Fidèle, conservateur et jeune

Officiellement, l'ancien président de la République ne prendra donc pas part à la campagne. Mais dans son entretien au Journal du Dimanche, Nicolas Sarkozy ne peut s'empêcher de distribuer les bons et les mauvais points.

À commencer par Éric Ciotti. Interrogé sur le fait que le candidat avait indiqué qu'en cas de duel Macron-Zemmour, son vote irait à Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy répond : "Ne comptez pas sur moi pour dire du mal de tous ceux qui, comme Éric, m’ont accompagné fidèlement pendant tant d’années". "J’ai des convictions, il serait curieux de reprocher à qui que ce soit d’en avoir également. Si dans ma vie je n’avais dû parler et travailler qu’avec des gens avec lesquels j’étais d’accord à 100 %, je me serais senti très seul si souvent...", a-t-il poursuivi.

Quant à Bruno Retailleau, il dézingue sa ligne politique en prenant le soin de ne jamais le nommer. "Je crois au parti de l’ordre, à celui qui récompense le travail et le mérite, à celui qui défend la liberté. Mais je ne peux accepter que nos idées, celles des millions de Français qui croyaient en nous, soient caricaturées par des attitudes si profondément réactionnaires dès qu’un sujet de société apparaît", a-t-il expliqué.

Quand on met la tour Eiffel sur la pointe, il ne faut pas s’étonner qu’elle tombe Nicolas Sarkozy dans "Le Journal du Dimanche"

Nicolas Sarkozy évoque notamment l’IVG et le mariage pour tous. "Je comprends parfaitement que les plus conservateurs parmi nous aient toute leur place dans ce grand rassemblement. J’ai moi-même fait en sorte qu’ils s’y retrouvent. Mais que les mêmes puissent représenter, diriger, imposer leurs vues à toute la droite républicaine, cela constituerait une erreur stratégique. Quand on met la tour Eiffel sur la pointe, il ne faut pas s’étonner qu’elle tombe", a-t-il détaillé.

Quant à Aurélien Pradié, le numéro 3 des Républicains en prend aussi pour son grade. Représentant de la nouvelle génération à droite, ce candidat, soutenu par Xavier Bertrand, n'est pas nommé directement par l'ancien président. "Il faudra bien qu’une nouvelle génération se lève. Une génération qui n’aura pas besoin de proclamer 'je suis jeune' pour prouver son talent. Car hélas, la jeunesse passe et n’a jamais été suffisante. Il peut être celui-ci s’il s’en donne les moyens et s’il est prêt à endurer les sacrifices qui en sont le prix", tacle-t-il.

Nicolas Sarkozy se livre même à un commentaire sur Laurent Wauquiez dont les ambitions présidentielles ne sont pas un secret. "Laurent a été un bon ministre. J’ai toujours pensé qu’il avait un réel talent", dit-il à propos du patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Assez pour représenter Les Républicains en 2027 ?

