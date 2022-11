INVITÉS RTL - Assemblée nationale : "Les textes qui vont dans le bon sens, nous les voterons", assure Othman Nasrou

Le gouvernement a échappé lundi soir aux motions de censure déposées par la Nupes et le Rassemblement national. Emmanuel Macron a par ailleurs tendu la main aux Républicains, qui n'ont pas voté pour ces motions de censure.

"On doit travailler avec toutes les bonnes volontés. On espère que sur certains textes à l'Assemblée nationale, les Républicains pourront faire preuve de bonne volonté", affirme Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. "On dit aux Républicains, qui sont si attachés au respect de la dépense publique, votez dans le bon sens et responsabilité avec Renaissance quand vous êtes d'accord sur ces sujets".

"Quand vous me dites que sur la trajectoire financière, on pourrait se retrouver, je vous dis que là-dessus comme sur le reste, je suis désolé il n'y a pas d'accord possible quand on vote un budget qui est en déficit de 150 milliards", fustige le vice-président de la région Île-de-France, Othman Nasrou. "Je pourrais dire la même chose sur la sécurité, sur la maîtrise des flux migratoires, sur les réformes structurelles qui n'avancent pas. (…) Sur tous ces sujets, il n'y a pas d'accord possible parce que nous ne sommes pas d'accord".

"Bien sûr que les textes qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Nous avons d'ailleurs modifié grâce à nos amendements le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et nous l'avons voté", rappelle Othman Nasrou. "Mais cette tactique qui consiste à parler d'accords de gouvernement une semaine sur deux, honnêtement, elle ne fait pas avancer le pays".

