ÉDITO - Motion de censure du RN : "Ce n'est rien d'autre qu'un coup politique", estime Alba Ventura

Après une semaine cauchemardesque, le gouvernement Borne devrait affronter une motion de censure déposée par Marine Le Pen. Toutefois, les chances que cette motion du Rassemblement Nationale soit votée sont maigres. La Nupes maintient sa position et affirme clairement qu’elle ne signera jamais rien avec les troupes de Marine Le Pen, même si les députés de la gauche sont également opposés à la réforme. À droite aussi, les Républicains ne voteront probablement pas avec le Rassemblement national. Si c'était le cas, ils seraient en parfaite contradiction avec leur volonté de réformer le système de retraites.

Il faut voir dans cette motion de censure de Marine le Pen une démonstration voulant signifier que la seule qui s'oppose vraiment à cette réforme des retraites, c'est elle. Il s'agit donc d'un piège, ni plus ni moins. Cela fait des jours que l’Assemblée nationale vit dans un climat délétère et que les positions du gouvernement s’effritent. En menaçant de déposer une motion de censure, Marine Le Pen se remet en scène et en selle pour mettre tout le monde au pied du mur.

Plusieurs jours durant, elle et son groupe comptent les points entre les Insoumis et le gouvernement. Le Rassemblement national tente de passer pour les bons élèves, des gens responsables qui ne sont pas dans l’invective, sans pour autant jouer les casques bleus. Si Marine Le Pen veut prendre l’avantage, il faut qu’elle frappe fort. Cette motion de censure n'est donc rien d'autre qu'un coup politique.

Le gouvernement ne tombera certainement pas, et paradoxalement, cette motion de censure peut même servir leurs intérêts. Cela peut ramener les députés Républicains qui se sont égarés dans la soirée du mardi 14 février avec la Nupes et le RN et qui ont fait trébucher le gouvernement sur l’index sénior. Les députés LR ont mis en échec le gouvernement, alors que la veille le parti venait de se mettre d’accord sur un engagement officiel à soutenir la réforme des retraites d’Elisabeth Borne. Au fond, cette motion de censure, va permettre une opération de vérité.



