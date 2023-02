Philippe Caverivière : "91% des personnes noires victimes de racisme alors que le RN n'est même pas au pouvoir"

Alors que les débats sur la réforme des retraites ont démarré lundi 6 février dans une ambiance houleuse, le RN, lui, a décidé de se mettre en retrait des débordements et d'adopter la stratégie du calme, de la discrétion. "Le RN n’a peut-être toujours pas été Islam friendly mais il s’est découvert récemment une passion pour le bouddhisme et la méditation. Ça s’engueule, ça s’insulte autour de vous, mais vous restez zen. Pour la première fois, vous ne passez plus pour les méchants, quel repos. La réforme des retraites pour vous, c'est la retraite avant l’heure", lance l'humoriste.



Marine Le Pen a d'ailleurs apporté son soutien au ministre du Travail, Olivier Dussopt, soupçonné par la justice de "favoritisme" dans une affaire de marché public. "Olivier Dussopt c'est la Beyoncé de l'assemblée, il a trois body guard, même Brad Pitt qu'on connaît bien avec Amandine n'en avait pas autant. Alors, j'espère qu'il n'y a pas des gardes du corps de 64 ans, sinon ça va vite lui faire regretter sa reforme des retraites", ironise Philippe Caverivière.

Selon un sondage IPSOS, la quasi-totalité des personnes noires ont au moins une fois été victime de discrimination liée à leur couleur de peau. "Comme quoi, on ne peut plus dire que le RN contribue à diffuser des idées racistes parce qu'il y a déjà 91% des personnes noires qui sont victimes de racisme alors que vous n'êtes même pas au pouvoir."

