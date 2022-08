"Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité", déclarait Sandrine Rousseau. Cette image clichée est celle que la députée écologiste a véhiculée dans son discours du weekend.

Dans le même temps, Clémentine Autain a elle parlé de virilisme.

C'est leur obsession androphobe, la chasse à l'homme. On préfèrera les propos sur la place des femmes dans la société à l’époque de Simone Veil puisqu’elle déclarait : "On ne construira pas une nouvelle société contre les hommes, on la construira avec les hommes."



En plus de corréler le virilisme à l’utilisation des barbecues, Sandrine Rousseau souhaite les faire interdire au nom du véganisme. L’urgence n’est pas dans ce débat sur la cuisson d’une pièce de bœuf sur un grill. À l’image de la polémique sur le planning familial, qui expliquait accueillir tout le monde sur une affiche ou un homme était enceinte, la priorité n’est pas là.

Il y a des sujets de fond bien plus importants comme les conséquences d’un été caniculaire ou celui sur les pénuries énergétiques qui menacent le pays. Ce sont sur ces débats urgents que les écologistes sont attendus. Sandrine Rousseau a certainement parlé de ces problèmes, mais ses propos ont été éclipsés par ceux tenus sur les barbecues et la misogynie.

