ÉDITO - Méga-bassines : "L'eau, une crise qui vient s’ajouter à toutes les autres", dit Alba Ventura

En pleine crise sociale, le président Macron était en déplacement jeudi soir sur les bords du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. Il est venu présenter son plan pour une meilleure gestion de l'eau. Peut-être le président, tenait-il à montrer, qu’il pouvait encore se déplacer dans son pays. C’est vrai qu’Emmanuel Macron ne peut pas s’empêcher de faire de la politique, comme lorsqu’il affirme qu’à Sainte-Soline, samedi dernier, "des milliers de gens sont venus faire la guerre".

Ou lorsqu’il explique que ce n’est pas parce qu’il y a une contestation que "tout doit s’arrêter. Une fois qu’on a dit ça, et qu’on a mis les polémiques de côté, le sujet de l’eau, c’est aussi une crise. Une crise qui vient s’ajouter à toutes les autres crises et c’est pour cela que ce plan de gestion de l’eau, il fallait le présenter. Il avait déjà été reporté et les élus l’attendaient avec impatience. Le sujet de l'eau est un sujet de crise parce qu’on manque d’eau, que l’on va en manquer et que la "sobriété" ce n’est pas un mot "à la mode".

Il faut consommer moins d’eau et c’est compliqué parce que cela remet en question notre mode de vie. On ne se rend même pas compte que chacun d’entre nous consomme 148 litres d’eau par jour. C’est l’équivalent d’une baignoire, par jour. C’est culturel l’eau, chez nous, on n’a jamais été un pays, un continent qui manquait d’eau, on vit avec comme si ce n’était pas un bien qui était devenu fragile.

Limiter les pertes

Autre sujet dont on ne se rend pas compte au quotidien, sauf dans certaines communes qui font parfois venir des citernes : on a un réseau d’eau si vieux, avec des canalisations qui fuient, que l’on perd 1 litre sur 5. 20% de l’eau est perdu dans notre pays, il va falloir réparer ça, aider les collectivités.

Pourquoi y a-t-il de l’eau potable dans nos toilettes ? Pourquoi l’eau de la lessive, de la machine à laver, ne pourrait-elle pas être réutilisée dans les toilettes ? Alors bien sûr ça nécessite des constructions avec un réseau de récupération de l’eau. De la même manière : pourquoi est-ce qu’on nettoie les rues à l’eau potable ? Pourquoi est-ce que l’on arrose les plantes à l’eau potable ? Là aussi cela demande de revoir l’assainissement, de traiter les eaux usées avec des normes à différents niveaux.

Mais travailler sur des ressources que l’on n’utilisait pas, ça fait partie des solutions. Les Espagnols ont réussi à recycler 14% de leurs eaux usées, alors que nous c’est moins de 1%. Les Israéliens recyclent leurs eaux usées à 86%. Plus il fait chaud, moins il y a d’eau, plus on recycle. Il faut faire des économies et il faut trouver de nouvelles ressources.



L'épineuse question des méga-bassines

Mais il y a aussi un autre sujet, c’est la question du partage de l’eau. C’est typiquement le sujet de Sainte-Soline et des méga-bassines, savoir comment se partager cette eau qui va manquer. C’est un sujet éminemment politique. On voit bien qu’il y a deux visions qui s’affrontent avec des agriculteurs qui défendent ces réserves qui sont puisées l’hiver pour être utilisées dans leurs cultures l’été ou lorsque la sécheresse se fait sentir et qui sont là pour nous nourrir.

Et de l’autre côté des écolos qui estiment que ces méga-bassines n’ont plus de sens, une partie de l’eau s’évapore et le reste ne sert qu’à alimenter une agriculture intensive qui a besoin de beaucoup d’eau au détriment de plus petites exploitations. Est-ce que ça doit être aussi tranché ? On voit bien que le sujet est différent d’une région à une autre. On voit surtout que l’eau va être un sujet de démocratie, un sujet qui relève du politique ET du citoyen.

