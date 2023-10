ÉDITO - Le "pas fait maison" indiqué dans les restaurants : "Quand une idée du gouvernement est bonne, on peut le dire aussi"

Les restaurants seront bientôt obligés de mentionner sur leurs cartes tout ce qui n’est pas "fait maison", a annoncé la ministre déléguée aux PME et au Commerce Olivia Grégoire dimanche 22 octobre. Et lorsqu'une idée du gouvernement est bonne, on peut le dire aussi. Car jusqu’à présent, les restaurants pouvaient, s’ils le souhaitaient, indiquer que tel ou tel plat était "fait maison", c’est-à-dire élaboré sur place à partir de produits bruts. Comme indicateur, le consommateur pouvait se fier à un petit dessin, avec un toit au-dessus d’une casserole. Mais ce n'était pas obligatoire, et peu utilisé. Et, par ailleurs, pas assez clair.

À présent, les choses devraient être inversées : au lieu d’indiquer ce qui est le meilleur, on va plutôt pointer ce qui sent un peu trop le congélateur. Un changement qui devrait intervenir d’ici 2025, si le secteur joue le jeu.

Car faire une cuisine maison, cela demande du temps, mais aussi du personnel, pour éplucher, pour mettre en place… Cela demande également de maitriser des savoir-faire en cuisine. Et après tout, on peut ne pas être gêné d’aller dans certains établissements qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas faire certains efforts. Il existe de belles adresses où tout n’est pas préparé sur place. Qu’untel ne fasse pas les desserts parce qu’il ne maitrise pas, on peut l’accepter, mais qu’on nous le dise !

Il y a environ 175.000 restaurants en France, le tout fait maison concernerait seulement 7.000 établissements. Ce qui représente 4%. Bienvenue au pays de la gastronomie. Et puis, cela parait logique de ne pas donner autant d’argent à celui qui se décarcasse qu’à celui qui nous prend pour des jambons.