Cuisine, bricolage, cosmétiques : à qui profite le bon filon du fait maison ?

Faire ses plats soi-même mais aussi ses vêtements, ses cosmétiques, ou même des travaux de bricolage ou de réparations, beaucoup de Français s’y sont essayés pendant le confinement. Et la plupart continuent aujourd’hui !

Cette tendance au "fait maison" vire même au phénomène de société : huit Français sur dix préféreraient le faire eux-mêmes d'après l’ObSoCo, aussi bien pour le plaisir de créer de ses propres mains que par souci d’économie. Mais on n’a pas tous les compétences pour tout réaliser soi-même vite et bien : un créneau parfaitement identifié par certaines enseignes de cuisine, de beauté, de bricolage ou plus étonnant de pièces détachées.

Leur promesse : vous aider à faire vos premiers pas dans le "do it yourself", grâce à des systèmes malins de coaching en magasin ou en ligne ! Leur but : vous vendre des produits ou des services qui vous permettront de clamer fièrement : "C’est moi qui l’ai fait… ou presque !".

Quelles sont les compagnies qui surfent le plus sur ce filon du fait maison assisté, et comment prennent-elles leurs clients en main pour les convertir à ce nouveau mode de consommation ? Cuisine, beauté, travaux : dans quels domaines peut-on espérer réaliser les meilleures économies ? Au final, qui est vraiment gagnant dans ce système alternatif ?

