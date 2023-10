ÉDITO - "La Nupes est en état de mort cérébrale mais personne n’ose la débrancher", selon Alba Ventura

Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, le 19 mai 2022.

481. Jean-Luc Mélenchon et la Nupes : l'alliance de gauche est-elle en train d'imploser ?

Après les communistes, les socialistes ont pris leurs distances avec la Nupes. Ils souhaitent suspendre leurs travaux à l'Assemblée avec les insoumis. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a pris acte en accusant les autres de vouloir rompre.

La Nupes n'a pas résisté à la crise au Proche-Orient ? Oui. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon et ses sbires nier avec autant d’obstination le caractère "terroriste" de l’attaque du Hamas, on comprend que cette alliance - qui était de toute façon subclaquante - n’a pas survécu.

Depuis le 7 octobre, jour de l’attaque contre Israël, Mélenchon and co se sont échinés à rester en marge des condamnations. Le 17 octobre, la députée LFI Danielle Obono parlait du Hamas comme d’un mouvement de résistance. Oui, ça a explosé sur le Proche-Orient, mais ça ne tenait plus debout depuis des mois.



Un syndrome de Stockholm ?

Et c’est comme s’il y avait une espèce de syndrome de Stockholm. Comme s'il était impossible de briser cette alliance, comme s’il fallait coûte que coûte la maintenir en vie. Cela fait un an et demi que l