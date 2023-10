Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Olivier Faure et Marine Tondelier

481. Jean-Luc Mélenchon et la Nupes : l'alliance de gauche est-elle en train d'imploser ?

Des relations complexes et conflictuelles. L'alliance de gauche, baptisée la Nupes, est née dans la foulée de l’élection présidentielle de 2022. Objectif : remporter le maximum de sièges pour les législatives. Ce fut un pari gagné puisque la Nupes regroupe 75 députés insoumis, 31 députés socialistes, 23 députés écologistes et 22 députés communistes.

Mais les polémiques semblent avoir eu raison de cette alliance qui s'effrite jour après jour. Les communistes la jugent "dans l’impasse". Le Parti socialiste critique Jean-Luc Mélenchon et les écologistes disent non à une alliance pour les élections européennes.

Quel est l’avenir de la Nupes ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon concentre-t-il tous les reproches ? Selon Marie-Bénédicte Allaire, journaliste en charge du suivi de la gauche à RTL, "le Conseil national du Parti communiste a voté, à une écrasante majorité, la volonté de tourner la page de la Nupes. Mais à l'Assemblée, là où l'alliance de gauche prend tout son sens, les députés PCF qui le veulent peuvent continuer à y travailler", explique-t-elle.

"Ils ne quittent donc pas la Nupes mais ils essaient d'initier un mouvement pour que (...) Jean-Luc Mélenchon cesse de se mêler de cette alliance".



La méthode Mélenchon pointée du doigt

Dans Libération, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a déclaré : "Le problème, c'est la méthode Mélenchon". "Théoriquement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de rôle opérationnel au sein de la Nupes puisqu'il n'est plus député. Aujourd'hui, il préside l'institut La Boétie et parle en tant qu'ancien candidat à la présidence de la République et, peut-être, futur candidat. La méthode Mélenchon, c'est qu'il considère qu'il n'a pas à demander l'avis des socialistes, des communistes, des écologistes ou des autres insoumis, pour s'exprimer. Ce n'est donc pas débattu au sein de la Nupes", explique notre journaliste.



Ce qui est aussi mal ressenti, c'est cette façon de s'enferrer dans une faute politique Marie-Bénédicte Allaire, journaliste politique, spécialiste de la gauche, à RTL

La "méthode" Mélenchon est-elle aussi critiquée en interne ? La France insoumise a récemment fait l'unanimité contre elle parce que la direction du mouvement refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste Cette déclaration est particulièrement mal ressentie par les partenaires de la France insoumise.



