Olivier Faure "rompt la Nupes", accuse Jean-Luc Mélenchon

La Nupes a-t-elle encore un avenir ? Le torchon brûle depuis plusieurs jours entre LFI et les autres partis qui composent cette alliance de la gauche, après le refus du parti de désigner le Hamas comme une organisation "terroriste". Ce mardi 17 octobre, sur X (ex-Twitter), Jean-Luc Mélenchon a accusé Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, de "rompre" la Nupes "pour fait personnel à mon sujet à propos d’Israël/Palestine".

Plus tôt dans la journée, Olivier Faure avait estimé que le leader de La France insoumise ne pouvait "plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie". Interrogé sur France inter, le premier secrétaire du Parti socialiste a indiqué qu'il proposerait, mardi 17 octobre au soir "un moratoire" pour "obtenir une clarification" sans laquelle les socialistes "ne particip(eront) plus à l'intergroupe de la Nupes" à l'Assemblée nationale.

Le responsable socialiste a laissé éclater sa colère : "Depuis une semaine, de quoi parle-t-on? On parle exclusivement de la France insoumise qui a refusé à un moment de qualifier, ce qui est pourtant une évidence, le Hamas d'organisation terroriste". Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a réagi lors d'une conférence de presse.

"Nous prenons acte de ce qu’a dit Olivier Faure ce matin [...] Nous sommes assez consternés au vu de la gravité de la situation internationale et nationale l’international de ce qui a été dit par les uns et les autres", a-t-elle affirmé. "Il n’est pas sérieux d’expliquer par un problème personnel, la 'méthode Mélenchon', leur départ souhaité de la Nupes", a argumenté Mathilde Panot.

"Les seuls à qui nous devons rendre des comptes sont les électeurs", a-t-elle affirmé, avant de préciser que le PS n’était pas présent à l’intergroupe mardi 17 octobre au matin.

