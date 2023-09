Alex Vizorek explique pourquoi Emmanuel Macron assistera à la messe du pape au Vélodrome

Le pape François va donner une messe au Vélodrome le samedi 23 septembre en présence d'Emmanuel Macron. Une rencontre qui a grandement inspiré notre humoriste, Alex Vizorek... "Manu a entendu que le pape allait s’adresser à dieu… Donc il s’est dit, si je suis là, je peux peut-être lui répondre !", s'exclame le chroniqueur de RTL Bonsoir.

Le clivage sur la question de laïcité entre la gauche et la droite transparaît à travers ce rendez-vous religieux. Mais au Vélodrome, cela ne sera sûrement pas une cérémonie comme les autres, comme l'explique Alex Vizorek : "Tous ces supporters de l’OM qui, à choisir un miracle, préféreraient la résurrection de Bernard Tapie à celle de Jésus-Christ !".

Si Emmanuel Macron doit se méfier de quelqu'un, ce serait presque davantage de Gérald Darmanin que du pape, qui s'est rendu ce mercredi en Corse, et qui organise l'imminent déplacement du chef de l'État sur l'île. Alex Vizorek estime même que "quand c'est le gars qui rêve de prendre ta place qui organise ton prochain voyage en Corse, on est en droit de se méfier… Niveau subtilité, on est sur du Vladimir Poutine qui gère les déplacements d'Evgueni Prigojine", compare-t-il avec humour.

Retrouvez Alex Vizorek chaque soir à 18h36 dans RTL Bonsoir autour de Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Cini.

