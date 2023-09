INVITÉ RTL - Emmanuel Macron : Alain Duhamel décrit "la haine particulière" des Français envers le Président

"Être Président en France, c'est être condamné à l'impopularité, même si on peut redevenir populaire après". Dans Le Prince balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois (très) réfractaires (ed. l’Observatoire), publié ce mercredi 13 septembre, Alain Duhamel s'attache à décrypter la relation très compliquée entre les Français et Emmanuel Macron.

"Tous les présidents ont été impopulaires à un moment donné, mais lui a eu uniquement des crises qui se sont enchainées, et il est plus incompris", explique au micro de RTL l'éditorialiste, qui évoque également son parcours "atypique" et son côté "décalé" qui peut nourrir ce sentiment d'"incompréhension naturelle" entre lui et les Français.

"Il y a une haine particulière", poursuit Alain Duhamel, qui parle du côté "premier de la classe" d'Emmanuel Macron qui pourrait en agacer plus d'un. "On en fait le prototype du technocrate parisien alors qu'il n'est pas plus parisien que vous et moi", rappelle le spécialiste en évoquant les origines picardes du président de la République.

Philippe le mieux placé pour prendre sa suite ?

Alain Duhamel a également évoqué "l'après-Macron". Édouard Philippe est-il le mieux placé pour prendre sa place à l'Élysée ? "Il faut se méfier des prédictions, mais aujourd'hui, il est le plus populaire des hommes politiques français donc c'est plutôt un avantage. Pour le reste, sa caractéristique c'est d'avoir des idées très précises et de savoir les exprimer modestement. C'est une grande différence avec Emmanuel Macron. Être à la fois déterminé et modeste, c'est une vertu", conclut le journaliste politique.