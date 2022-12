ÉDITO - Être enterré avec son animal de compagnie, pourquoi pas ?

Être enterré avec son animal de compagnie : la proposition de loi est insolite, mais tout à fait sérieuse. Perdre un animal, pour beaucoup, c'est comme perdre un membre de sa famille. Et pour l'instant il est interdit en France d'être enterré avec son chat ou son chien, contrairement à l'Angleterre où l'on peut dans certains cimetières reposer à côté de son chat, son hamster ou son perroquet. C'est également possible en Suisse et en Allemagne.

Selon un sondage IFOP, 68% des Français sont pour, jusqu'à 79% chez ceux qui possèdent un animal. L'idée vient du député LR du Rhône Alexandre Vincendet, inspirée par son expérience de maire de Rillieux-la-Pape. Quand on est maire, on voit l'attachement que peut avoir une personne âgée ou une personne qui vit toute seul à son animal de compagnie.

Ce n'est bien sûr pas une urgence. En pleine crise énergétique, débattre sur le fait de mettre une plaque au nom de "Médor" sur la sépulture de son maitre ou de sa maîtresse est assez déconcertant. Tout comme de savoir si la boite de cendre de Jojo le perroquet peut reposer dans le caveau famillial.

Pour autant, le député a reçu le soutien de nombreux élus de chez LR, Renaissance, Horizon, et évidemment de Marine le Pen, qui tient un élevage de chats. Il va y avoir débat sur cette question, en tout cas je suis qu'il y a des gens qui préfèrent être enterrés avec leur chat ou leur chien plutôt qu'avec leur conjoint.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info