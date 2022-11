Quel est le nom de votre chien ? Pour la 3e année consécutive, Rover, le plus grand réseau mondial de "pet sitters", a dévoilé le classement des noms de chiens les plus populaires en 2022. Et comme l'explique François de Singly, sociologue à l'Université Paris Cité, le choix des noms est "partagé entre des noms classiques, des héros et des noms sucrés". Dans cette dernière catégorie, les prénoms "Macaron" et "Biscuit" sont, par exemple, très appréciés.

Nala, Rio et Simba sont les trois noms de chiens les plus populaires en France. Pour les propriétaires d'animaux de compagnie, Le Roi Lion est visiblement une source d'inspiration importante. "Le choix est très important, le chien est quand même considéré comme une personne", explique François de Singly.

Outre Le Roi Lion, la franchise Marvel est aussi à l'origine du choix des noms. Bruce, Wanda et Darcy ont ainsi eu la cote chez les propriétaires de chiens. Comme le révèle l'étude, la majorité des Français (60%) attendent de rencontrer leur animal de compagnie avant de choisir le nom.

"Il n'y a pas vraiment de héros chez les chiens (...) on ne sait pas trop comment faire. Ce choix (de sélectionner des noms issus de Marvel, de Disney ou de nourriture) traduit un certain embarras", pense François de Singly. Selon le sociologue, "80-90% des propriétaires de chiens ou de chats considèrent que l'animal de compagnie est un membre de la famille, au même titre que les autres". 5% des personnes interrogées, dans le cadre de cette étude, admettent même avoir passé plus de temps à choisir le nom de leur chien que celui de leur enfant.

Les 10 noms de chiens les plus populaires en France en 2022 Crédit : Rover

