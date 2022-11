Pourquoi mon chat mange tout et n'importe quoi ?

Le pica est un trouble comportemental que l'on retrouve chez le chat et qui se traduit par le mâchonnement et éventuellement l'ingestion d'éléments non nutritifs : carton, plastique, papier, tissu, bois et laine. Il existe d'ailleurs une variante à cette maladie : le syndrome du chat suceur de laine, lorsqu'il s'attaque essentiellement aux pulls / aux chaussettes...

C'est un comportement qui peut être dangereux pour la santé du chat car en cas d'ingestion, il y a trois issues possibles : le transit par les voies naturelles, les vomissements ou l'occlusion intestinale qui est alors une urgence vitale.

Plusieurs origines à ce comportement sont avancées ; cela dépendra du chat et parfois, cela reste uniquement des suppositions. Certaines races (siamois, burmese, tonkinois, sacré de Birmanie) sont plus prédisposées donc on évoque également une origine génétique. Le pica peut survenir à cause d’un sevrage survenu trop tôt et une séparation trop précoce de la mère.

Cela peut aussi être un TOC, un trouble obsessionnel compulsif qui s’est développé parce que le chat s’ennuie, n’est pas assez stimulé, n’a pas assez d’activités de prédation.

Enfin, cela peut aussi être une manifestation de stress, le chat cherchant à s'apaiser par l'activité de mâchonnement. La prise en charge de ce syndrome se fera avec l'aide d'un vétérinaire afin d'identifier les origines possibles du trouble et d'adapter la réponse à y apporter. Un traitement médicamenteux transitoire peut aussi aider. Généralement, ce comportement peut s'atténuer mais ne s'éteint jamais complètement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info