Pourquoi la langue des chats est-elle râpeuse ?

La langue des chats est râpeuse. Plus précisément, elle est tapissée d’excroissances, des petites papilles, aussi dures, en comparaison, que l’ongle et qui sont orientées comme des crochets, dirigés vers le fond de la gueule. Ces crochets jouent un rôle pour le toilettage : ils débarrassent avec efficacité le pelage du poil mort, des impuretés et des pellicules !

D'autre part, la langue a la longueur nécessaire pour pénétrer à l’intérieur des poils et aller jusqu’au contact de la peau, pour ainsi bien nettoyer et démêler. En revanche, cela s'accompagne d'un inconvénient : lorsque le chat a un poil sur la langue, difficile de s'en débarrasser. Il reste coincé et le chat l'avale systématiquement. D'où le risque de formation de boules de poils dans son estomac.



La langue des chats, pour ne rien gâcher !

Pour tous les félins, qu’ils soient dans nos appartements ou dans la savane africaine, la langue râpeuse leur permet de se nourrir, et de ne pas faire de gâchis : les excroissances offrent la possibilité de bien "racler" la chair sur les os. En revanche, la langue des chats n'est pas très bien dotée en papilles gustatives : il y en aurait aux alentours de 500 contre 9.000 pour l'Homme. Le chat n'est donc pas un fin gourmet.



Très récemment, les scientifiques ont aussi découvert une fonction rafraîchissante à la langue du chat. À l’extrémité de la langue, la plus en contact avec la peau, les papilles microscopiques, sont en forme de U. Dans ce U, se logent des fines particules de salive, qui vont être déposées sur la peau, faciliter ainsi les échanges thermiques, et le rafraîchissement du corps !

