ÉDITO - "Emmanuel Macron est fragile sur l'immigration", analyse Alba Ventura

Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, a mis les pieds dans le plat, après l'accueil des migrants de l'Ocean Viking à Toulon. Il a appelé le président à se ressaisir sur l'immigration. Se ressaisir, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est laxiste ?

Ce n'est pas qu'il est laxiste. Si l'on regarde les chiffres de reconduites à la frontière, ils ne sont ni plus élevés ni moins élevés que ses prédécesseurs - moins élevés que sous Nicolas Sarkozy, d'accord - mais l'immigration, c'est quand même un sujet sur lequel Emmanuel Macron est fragile. Pour revenir sur Gérard Collomb, c'est un vieux conte qu'il règle. Un désaccord qui date de 2018 sur la volonté, à l'époque du président d'installer un centre de réfugiés à Toulon ou à Marseille. C'est ce qui l'aurait conduit à démissionner. Les macronistes se disent qu'il refait l'histoire. Bon, peut-être.

En attendant, quand il a vu que 230 réfugiés avaient été accueillis, même de manière exceptionnelle, son sang n'a fait qu'un tour. Il a appelé Emmanuel Macron à plus de fermeté. Ce que Gérard Collomb pointe, c'est l'absence de conviction d'Emmanuel Macron sur l'immigration.

Une inconstance en matière d'immigration

Il est capable de trancher. Mais sur l'immigration, il continue à faire du "et en même temps", il godille. Par exemple, après l'affaire Lola, il explique, sur France 2, que les reconduites à la frontière, ça ne marche pas. Il est président depuis plus de cinq ans, donc il le sait que ça ne marche pas. Et en même temps, il a lui-même fixé comme objectif, en 2019, 100% de reconduites. On en est à 10%.

Deuxième exemple, l'affaire de l'Ocean Viking, dont il permet le débarquement à titre exceptionnel pour raisons humanitaires. En 2018, il avait refusé le débarquement de l'Aquarius, alors que les mêmes raisons se posaient. Mais à l'époque, il expliquait que l'humanisme et les bons sentiments, amener l'extrême droite tout droit au pouvoir.

Comment expliquer cette inconstance ? Ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est l'économie. Créer un titre de séjour pour les métiers en tension, ça, c'est du ressort de l'économie, ça va. Mais le régalien pur, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration, ce sont des sujets qu'il a découverts en arrivant à l'Elysée.

Gérard Collomb reproche à Emmanuel Macron de naviguer à vue sur l'immigration Alba Ventura

Et il n'a pas de ligne claire en vérité. Il applaudit Merkel quand l'Allemagne accueille massivement des réfugiés, en 2017. Deux ans plus tard, il se referme comme une huître en disant qu'il faut mettre des limites à l'arrivée des migrants. Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un qui va dire de manière un peu directe comme Les Républicains : "On va fermer nos frontières, on va reconduire massivement" ou ce n'est pas quelqu'un qui dit non plus : "On régularise tous les clandestins parce qu'on a besoin de bras". Il n'a pas cette conviction profonde et ça laisse souvent le sentiment qu'il fait de la politique.

C'est donc pour ça qu'il critique l'Italie aujourd'hui. Typiquement, quand il critique l'Italie, il critique Giorgia Meloni, donc il critique l'extrême droite. L'extrême droite dont il a fait son ennemi à la présidentielle, l'extrême droite dont il a fait l'épouvantail pour se faire réélire. Il fait de la politique, c'est ça que lui reproche Gérard Collomb, mais aussi une grande partie des gens qui l'ont réélu. Ils lui reprochent de naviguer à vue sur l'immigration.

