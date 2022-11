Ce vendredi 11 novembre, près de 230 migrants de l'Ocean Viking ont débarqué à Toulon. Après trois semaines d'errance en mer et de flou politique, le navire humanitaire a accosté au port militaire et les rescapés ont été accueillis dans un centre situé sur la presqu'île de Giens.

Ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et désormais président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, Pascal Brice a regretté au micro de RTL "l'échec humain et européen" de la situation. "Quatre ans après les faits de l'Aquarius, on est toujours au même point, car le gouvernement italien n'assume pas ses responsabilités et rien n'a été fait de la part des autres pays européens pour construire une solution durable face à ce type de situation. C'est un échec inquiétant", a-t-il regretté.

Il a aussi noté "l'instrumentalisation" menée par certains mouvements politiques vis-à-vis de la situation de l'Ocean Viking. "On a face à nous en Italie, un gouvernement d'extrême droite qui ne vit que du désordre et des polémiques autour de tout cela, donc cela ne pas être simple".

On a perdu trop de temps Pascal Brice, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité

La gestion d'une situation telle que celle que présente l'Ocean Viking aurait pu être gérée différemment si les gouvernements européens avaient agi plus vite pour trouver un consensus : "On a perdu trop de temps. On est à chaque fois dans des égoïsmes nationaux. Maintenant, on est devant ce mur et ce sont des pressions qui doivent s'exercer" sur l'Italie a expliqué Pascal Brice.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info