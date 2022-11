Ocean Viking : Collomb dénonce "une nouvelle brèche créant un précédent" dans l'accueil des migrants

Une réaction inattendue. L'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est sorti du silence, après l'accueil en France des 234 migrants à bord de l'Ocean Viking. Dans Le Point, le maire de Lyon estime qu'"en accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche, créant un précédent".

"Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérables (...) On peut être ému par tous ces cas individuellement, mais à ne s'en tenir qu'à une réaction de sensibilité, on renforce plus le problème qu'on ne le résout, en créant un appel d'air", a-t-il ajouté dans l'hebdomadaire.

L'ancien ministre de l'Intérieur va même plus loin et donne les raisons de son départ du gouvernement d'Edouard Philippe, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. "Je veux alerter sur les enjeux fondamentaux qui sont à l'œuvre dans l'affaire de l'Ocean Viking. C'est déjà ce qui m'avait poussé à la démission du ministère de l'Intérieur, en 2018, même si je n'en ai pas parlé jusqu'à présent", dévoile ce proche du président de la République.

Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron s'enferme dans cette politique d'acceptation de nouveaux navires Gérard Collomb dans "Le Point"

"Je pensais que la question était réglée. On avait refusé d'accueillir L'Aquarius en 2018, Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des 'centres contrôlés' me semblait appartenir au passé", poursuit Gérard Collomb.

Selon le maire de Lyon, "Gérald Darmanin veut une politique ferme sur l'immigration, mais dans la majorité beaucoup de gens sont sur des positions ouvertes, et plaident pour accueillir tout le monde". D'où son intervention. "Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron s'enferme dans cette politique d'acceptation de nouveaux navires. S'il continue, la prochaine fois ce ne seront plus des femmes et des hommes politiques modérés qui auront à gérer les problèmes d'immigration", plaide-t-il.

