ÉDITO - Élections sénatoriales : Alba Ventura explique pourquoi elles sont "essentielles"

Le roi Charles va prononcer ce jeudi 21 septembre un discours au Sénat. Fera-t-il référence aux élections sénatoriales qui ont lieu dimanche ? En tout cas, il est vrai que l'on parle davantage des européennes de l'année prochaine que de ce scrutin au Sénat. Ces élections sénatoriales sont pourtant essentielles parce que le Sénat est devenu "the place to be", comme on dit en anglais. Alors évidemment, ce n'est pas un scrutin au suffrage universel direct, vous ne votez pas, ce sont les grands électeurs, les élus locaux.

Le Sénat, par ailleurs, est renouvelé par tiers, on sait qu'il n'y aura pas de grand bouleversement. C'est la droite et le centre qui dominent et il n'y a pas de suspense, on retrouvera le Républicain Gérard Larcher au même poste, c'est à dire à la présidence. Voilà sans doute pourquoi cette élection passe un peu inaperçue. Il n'empêche, le Sénat est un lieu essentiel, surtout avec une majorité relative à l'Assemblée.

Depuis que le camp Macron ne dispose plus que d'une majorité relative, il ne peut compter sur aucune force politique à l'Assemblée. Et c'est donc vers le Sénat qu'il se tourne, notamment vers Les Républicains du Sénat. Pour la réforme des retraites, par exemple, les LR du Sénat ont été cohérents, c'est à dire qu'ils n'ont jamais varié sur l'âge de départ à 64 ans, comme ils avaient toujours soutenu Valérie Pécresse ou François Fillon sur les mêmes critères de la réforme... À l'Assemblée, le député LR est plus volatile, et le résultat, c'est que le texte n'a pas été voté à l'Assemblée alors qu'il l'a été au Sénat.

C'est pour ça que la majorité envoie la plupart de ses textes au Sénat d'abord, alors qu'habituellement on commence par les députés. Mais c'est tellement le chaos dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, que le gouvernement préfère aller négocier dans une institution plus calme. C'est comme cela qu'ont été votés les textes sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, sur l'industrie verte, sur la justice... Et c'est au Sénat que le texte sur l'immigration va atterrir.

Parce que si le gouvernement veut avoir une petite chance de faire passer sa loi sur l'immigration, eh bien il préfère que ce soit un texte émanant du Sénat, même dénaturé, même amputé du volet social sur l