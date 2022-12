ÉDITO - Coupures de courant : "Halte à la panique", demande Alba Ventura

Je dis "Halte à la panique". Franchement, on dirait que c'est la fin du monde. Alors, oui le réseau électrique va être tendu. Oui, on nous demande quelques efforts et on va être citoyens je l'espère, on fera ce qu'il faut pour décaler le lancement du lave-vaisselle ou de la machine à laver.

J'ai cru comprendre que les entreprises en avaient un petit peu sous le pied en arrêtant certaines installations industrielles et en coupant le chauffage avec intermittence. J'ai entendu hier qu'on avait relancé les réacteurs nucléaires et que l'on comptait 37 réacteurs en marche contre 30 début novembre sur un total de 56. Et allez, pire, on sera prévenus non ?

Il paraît qu'on va être prévenus. Et s'il y a une coupure, ce ne sera pas plus de 2 heures. On devrait s'en sortir. Bien sûr, le scénario catastrophe est toujours possible. Ils ont connu ça en Californie, le black-out pendant plusieurs heures. C'était l'été dernier, à cause des fortes chaleurs, la climatisation qui tire sur le réseau, une centrale en panne, des éoliennes qui ne fournissent pas assez d'électricité.. Nous ce sera plutôt à cause du froid, en espérant que le thermomètre ne descendra pas trop bas.

Le but du jeu, c'est de prévoir. C'est pour ça qu'il y a un plan. Alors, il y aura peut-être quelques coupures. Je suis sûre que nous sommes nombreux à avoir déjà vécu ça. Ne basculons pas dans l'hystérie, s'il vous plaît et allons nous acheter une petite boîte de bougies.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info