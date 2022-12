Coupure d'électricité : quand la France a subi un black-out massif en 1978

Nous pourrions avoir des coupures ciblées d'électricité cet hiver. Mais le but, c'est surtout d'éviter le grand black out de 1978. Parce que le pays s'est déjà retrouvé totalement dans le noir. Nous sommes le 19 décembre 1978. Il fait froid. Il est 8 h 27 du matin et d'un coup d'un seul : "La France en panne, en panne d'électricité, plus de trains, plus de métros, plus de feux tricolores, d'ascenseurs ni d'escaliers mécaniques, les portes automatiques bloquées, les immeubles tout électriques privés de chauffage, les casernes de pompiers submergés par les appels", entend-on d'un JT de l'époque.

"Dans les grandes villes, les rames de métro s'arrêtent, les passagers évacuent les stations, les feux tricolores ne fonctionnent plus. De nombreuses personnes restent coincées dans les ascenseurs, nécessitant pour les dégager l'intervention des pompiers", explique encore le journaliste de l'époque.

Il faut imaginer les trois quarts du pays complètement bloqué et tout le monde pris par surprise, avec en tête, les gestionnaires de réseau. Le patron d'EDF de l'époque, Marcel Boiteux, est sommé de s'expliquer : "Il a suffi qu'un gros câble saute pour qu'automatiquement on coupe. Comme il se passe dans un appartement, quand on met trop d'appareils à la fois, brusquement le disjoncteur saute". Plus précisément, il y a eu surconsommation qui a entraîné une surcharge électrique dans un poste EDF près de Nancy.

"La consommation ne dépasse plus la production"

Et comme l'explique aujourd'hui notre expert Nicolas Goldberg, senior manager chez Colombus Consulting : "C'est ce qu'il ne faut pas qu'il se passe. L'idée de faire des coupures ciblées, c'est d'éviter 78. 1978, ça n'était pas prévu du tout. On a eu une surconsommation à un moment donné, c'est-à-dire que la consommation était supérieure à la production. Ça, ça n'arrivera pas".

"Ça n'arrivera pas parce que maintenant, ce qu'on fait quand on voit que la consommation dépasse la production, déjà, c'est qu'on a des outils qui sont un peu plus précis qu'à l'époque. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est d'abord de couper certains industriels, ensuite baisser la tension, ensuite il y a les alertes Ecowatt et après il y a ces coupures ciblées. Et donc, une fois que vous avez tout ça, la consommation ne dépasse plus la production. Donc, vous n'avez pas un black-out généralisé", explique Nicolas Goldberg.

"Il n'y aura pas de black out généralisé"

Le black-out de 78 a duré quatre heures et a créé pas mal de panique et surtout quelques soucis du quotidien. "Comment vous faites pour descendre de chez vous du quinzième étage ? On descend à pied par l'escalier de service. Vous êtes garagiste, est-ce que vous avez des problèmes avec cette coupure de courant ? Un problème, oui, parce qu'on est arrêté : pas de mécanique, pas de gonflage, rien du tout", peut-on entendre des archives de l'époque.

"Faire en sorte que la consommation soit égale à la production à chaque seconde, c'est un métier. Quand il y a un déséquilibre entre la consommation et la production, vous avez plusieurs automates qui permettent de restaurer l'équilibre. C'est RTE qui gère l'équilibre système. On évitera 78. Il faut vraiment le dire, il n'y aura pas de black-out généralisé sur toute la France. Ça, ce n'est pas possible", répète Nicolas Goldberg. Dans le pire des cas, il y aura des coupures ciblées, temporaires et tournantes. Et même ça, en réduisant notre consommation, ça reste évitable.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info