ÉDITO - Coupe d'Europe de rugby : Alba Ventura tire son chapeau aux Maritimes de La Rochelle

Chapeau bas : avec sa victoire à la Champions Cup ce samedi face au Leinster, la Rochelle conserve son titre de meilleure équipe d'Europe de rugby. Les Jaune et Noir avaient décroché leur première étoile l'an dernier. Mais au-delà du résultat, c'est tout un parcours, tout un esprit d'équipe entre le club et les habitants qu'il faut saluer.



Car s'il est vrai qu'il y a toujours eu du rugby à La Rochelle, par le passé, on parlait davantage des universités d'été des socialistes que des performances des rugbymans. La transformation s'est opérée il y a environ sept ans. Au lieu de grandes stars du ballon ovale, les dirigeants du Stade rochelais sont allés à la rencontre des entreprises du coin, dans le but de réunir des partenaires financiers pour que le club local se développe.

Un choix qui semble avoir porté ses fruits. De fil en aiguille, le petit club de La Rochelle est devenu grand. Grâce notamment à un groupe de joueurs et à un entraîneur exceptionnel. Un club qui joue souvent à guichets fermés, car il compte aujourd'hui 10.000 abonnés, sur les 16.000 places disponibles.

Une communion qui fait chaud au cœur

Ce qui fait surtout plaisir à voir, c'est que cette montée en puissance a entraîné toute une ville. Et davantage, puisque certains supporters font 250 kilomètres pour venir voir jouer les Maritimes. Il fallait voir ce dimanche le vieux port de La Rochelle noirci de monde. Une marée humaine autour des bus des joueurs, dont témoignent des images aériennes spectaculaires.

Une communion entre les joueurs, le club, les supporters et la ville de La Rochelle qui fait chaud au cœur. On espère donc que l'équipe pourra revivre cela le 17 juin prochain et soulever le Bouclier de Brennus de champions de France.

