Coupe d'Europe de rugby : une victoire de La Rochelle serait "un exploit historique", selon Olivier Magne

La Rochelle affronte les Irlandais du Leinster ce samedi à Dublin (17h45) pour la finale de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de Rugby. Un défi de taille pour les Jaune et Noir, finalistes pour la troisième fois, qui auront fort à faire pour battre les coéquipiers de Tadhg Furlong, Cian Healy, Robbie Henshaw, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Garry Ringrose, Hugo Keenan ou James Lowe... tous déjà vainqueurs du Grand Chelem 2023 avec l'Irlande.

Pour autant, Olivier Magne, ancien international et consultant pour RTL, estime que le Stade rochelais a une carte à jouer. "C'est une équipe de La Rochelle qui a gagné en expérience, qui a montré de sacrées ressources, capable stratégiquement et physiquement notamment, de s'imposer face aux meilleures équipes européennes. Réaliser le doublé, qui plus est en terre hostile, face à l'une des meilleures équipes européennes, ce serait véritablement un exploit historique", dit-il.

"On est avertis, c'est une équipe du Leinster qui est quasiment imprenable chez elle et qui, à chaque fois quasiment, se retrouve dans le dernier carré, voire en finale, voire champion. Donc, ce serait encore une fois un exploit historique que pourrait réaliser La Rochelle en allant s'imposer à Dublin", ajoute Olivier Magne.

