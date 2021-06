Finale du Top 14 : "Un moment historique" pour le Stade Rochelais, dit son président

Ce vendredi soir 25 juin se jouera la finale du Top 14 entre La Rochelle et Toulouse. Un mois après leur défaite face au Stade Toulousain en finale de Champions cup, les Jaune et Noir comptent bien décrocher pour la première fois le titre de champion de France, assure Vincent Merling sur RTL, qui préside le club depuis 30 ans.

"Petit à petit nous avons construit un club qui est devenu compétitif au point de venir batailler contre le Stade Toulousain ce soir. Ce n'est pas un accomplissement, mais c'est vraiment un moment historique pour notre club", souligne le président, pour qui la fidélité est l'une des clés de cette réussite. "Je crois qu'il y a une grande stabilité qui fait partie de nos valeurs dans ce club où le partage, la solidarité mais aussi la performance sont trois valeurs fortes", assure Vincent Merling. En effet, avec ses 13.000 abonnés, le Stade Rochelais a joué à guichets fermés pendant 53 matchs successifs.

"C'est extraordinaire ce que nous vivons. Jamais je ne me serais autorisé et personne dans ce club ne se serait autorisé à penser qu'on puisse, la même année, être en finale de Champions cup et en finale du Top 14 (...) Nous sommes devenus un club qui a envie de gagner, plus que de participer et cette soif de vaincre anime cette équipe et j'espère que ce soir elle en fera démonstration", a déclaré le président rochelais qui mise sur "le collectif" pour battre le Stade Toulousain. "On a vraiment une équipe qui pratique un jeu très collectif avec une grande sérénité", a-t-il conclu.