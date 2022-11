Congrès d'EELV : que pèse réellement Sandrine Rousseau ?

Les Verts se cherchent une nouvelle tête ! Six candidates sont en lice pour prendre les rênes d'Europe Écologie-Les Verts et remplacer le secrétaire national sortant, Julien Bayou. Le vote se tient en deux étapes. Les 11.000 adhérents d'EELV ont alors voté lors d'assemblées générales régionales samedi 26 novembre lors de la première.

Les délégués auront ensuite le dernier mot le 10 décembre prochain, mais ce premier rendez-vous a permis de connaître et de mesurer les grandes forces en présence. Notamment de répondre à la question suivante : que pèse réellement Sandrine Rousseau, omniprésente dans les médias avec des positions parfois très radicales ? La députée n'était pas candidate elle-même, mais soutenait la motion de Mélissa Camara.

Cette dernière n'est finalement arrivée qu'en troisième position avec 13,5% des voix. Il n'y a pas de contestation possible : elle est largement devancée par Marine Tondelier, membre de la direction sortante qui a réuni 47% des votes, et par Sophie Bussière, qui était elle soutenue par Yannick Jadot et a rassemblé 18% des votants.

Ce score est une déception pour Mélissa Camara. Le fait d'être soutenue par Sandrine Rousseau lui avait donné un certain écho et elle s'attendait alors à un meilleur résultat. D'autant que la candidate s'était alliée avec l'aile la plus à gauche du parti, qui avait fait 20% des voix au dernier congrès. Pour les bons connaisseurs des arcanes du parti, notamment les membres des autres motions, ce n'est cependant pas si étonnant que ça...

