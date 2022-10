Le parti des Nouveaux Démocrates fondé par Aurélien Taché fusionne avec EELV

Ils devraient être un soutien de taille pour Sophie Bussière. 250 adhérents des Nouveaux Démocrates, le parti politique fondé par le député du Val-d'Oise Aurélien Taché, ont été rattachés à Europe-Écologie Les Verts (EELV), le dimanche 16 octobre.

Et déjà, ils ont annoncé leur volonté de soutenir la motion "Printemps écologiste" portée par Sophie Bussière et défendue par Yannick Jadot, lors des prochains congrès du parti, les 26 novembre et 10 décembre prochains. Un choix qu'Aurélien Taché défend en indiquant vouloir "un parti de gouvernement au service de l'écologie populaire".

Il s'agit, a défendu Aurélien Taché, de "faire cette refondation du parti que l'on attend depuis un moment", pour créer les conditions "d'un grand parti écologiste, un parti qui s'ouvre, un parti de masse qui se prépare vraiment à l'exercice du pouvoir". Il a également plaidé pour "une écologie populaire", qui parle de "prospérité écologique et de sobriété partagée plutôt que de décroissance".

Élu sous l'étiquette macroniste en 2020, le député faisait de l'œil au parti de Yannick Jadot depuis plusieurs mois, "non sans difficultés", selon Le Parisien. Son parti, fondé en 2020 et qui compte 600 membres, est désormais appelé à s'éteindre. Aussi, Aurélien Taché s'est dit "fier et heureux" de rejoindre EELV, sur Twitter.

