Centrale de Zaporijia : le numéro 2 de l'Otan demande sur RTL "à la Russie d'arrêter ce type d'attaque"

Le numéro 2 de l'OTAN, son secrétaire général délégué Mircea Geoană a réagi sur l'antenne de RTL ce 21 novembre 2022 aux nouveaux bombardements autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine. "Il faut arrêter cette folie" a expliqué le patron de l'Agence internationale sur les énergies atomiques, pour l'OTAN aussi il y a urgence.

"Nous sommes très, très, très inquiets que les Russes continuent de cibler des infrastructures critiques et aussi des gens innocents en Ukraine. C'est dangereux, c'est une chose que nous condamnons avec beaucoup de force. On a une guerre qui est difficile du point de vue militaire en pertes humaines et en pertes civiles. L'hiver vient de commencer, il est très dur et donc nous sommes très inquiets. Nous demandons à la Russie d'arrêter ce type d'attaque à Zaporijia", explique Mircea Geoană.

Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement sur la situation. C'était déjà le cas la semaine dernière, après cette explosion d'un missile sur le sol de la Pologne. L'OTAN est dans une situation délicate en ce moment. "Nous avons [réagi] d'une manière très calme, très résolue, très ferme. Au-delà de l'incident qui est en cours d'investigation, c'est bien clair que c'est la guerre que la Russie a commencé. [Sur la question de ces missiles], on aura de la transparence totale. Nous avons donné nos premières réactions. Il ne s'agit pas d'un geste délibéré de la part de la Russie. Et c'est encore une fois de manière très calme et très déterminée dont l'OTAN réagit à cet incident qui est préoccupant et qui indique un risque d'escalade. C'est pour ça que nous sommes très déterminés pour aider les Ukrainiens mais aussi pour éviter une escalade.

Provocations russes ?

Des avions russes ont survolé de très près des bateaux de l'OTAN il y a quelques jours en mer Baltique. Est-ce que c'est de la provocation ? "La Russie peut être affaiblie. Ils ont perdu tellement des gens et d'équipement. Ils ont mobilisé, dans cette guerre contre l'Ukraine une grande majorité de leurs forces. On ne voit pas de gestes qui indiquent une volonté d'escalade de la part de la Russie avec l'OTAN. Mais il y a toujours un risque et ils font parfois des gestes pour attirer l'attention, analyse le numéro 2 de l'alliance.

"C'est pour ça que j'ai dit que nous devions être très fermes. Les Russes ont une tradition de faire ça, mais cette fois-ci, nous ne voyons pas les moyens ou l'intention de la Russie d'escalader cette guerre, qui est déjà très difficile pour eux, dans une guerre encore plus compliquée contre l'OTAN", conclut-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info