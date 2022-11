ÉDITO - Dissolution de l'Assemblée : "Un coup de bluff", selon Alba Ventura

Le Rassemblement national se met en ordre de bataille pour une éventuelle dissolution. "La dissolution ne me fait pas peur", a dit Marine Le Pen dans le Journal du Dimanche. La dissolution, on le sait, c‘est comme l’arme nucléaire : ça ne marche que si vous ne vous en servez pas. C’est une arme de dissuasion massive, que le président Macron utilise depuis le début de son second quinquennat.

Le problème de la dissolution c'est que vous savez quand vous la déclenchez mais vous n’avez aucune idée des effets que cela peut produire. Aujourd’hui lorsque vous interrogez les Français sur la manière dont ils voteraient s’il y avait une dissolution : ils répondent grosso modo comme en juin dernier, ils feraient baisser la Nupes et monter Marine Le Pen. Le parti du Président lui, stagnerait.

Mais ça c’est virtuel, ce qui compte c’est le vote dans lequel l’actualité joue, cela donne potentiellement un tout autre résultat. Pas sûr qu’Emmanuel Macron ait envie de saborder son quinquennat, une majorité relative c’est mieux que pas de majorité.

Une dissolution peu probable

Jordan Bardella ne croit pas non plus à la dissolution. Alors certes, il a dit la semaine dernière que tout était prêt, qu’il n’y avait plus qu’à appuyer sur le bouton, mais il y a ce qu’il dit en conférence de presse et à l’antenne de RTL. Hors antenne, il pense qu’Emmanuel Macron n’a aucun intérêt à dissoudre et il n’est pas le seul à le penser.

C'est du bluff à tous les étages, un jeu de poker menteur qui commence à agacer dans "la macronie". Il faut faire attention de ne pas les cabrer non plus, parce que si Emmanuel Macron n’a plus rien après son mandat, eux ont une réélection derrière. Cette opération "dissolution", elle est faite pour remobiliser les troupes Renaissance, pour ne pas

qu’ils s’égarent, qu’ils se concentrent sur les priorités.

Et elle est faite pour mettre la pression sur Les Républicains, pour leur rappeler que s’aventurer sur des motions de censure de la Nupes ou du RN ce pourrait être dangereux pour eux. Autrement dit, c’est fait pour dire aux députés LR : gare à vous ! Et aux députés Renaissance : garde à vous !

