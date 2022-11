Il est quand même "gratiné" Gianni Infantino, il ne va pas bien ce type, ça frise la folie. Samedi soir, il a débuté comme ça sa conférence de presse à la veille du Mondial au Qatar : "Aujourd’hui, je me sens Qatari ; aujourd’hui, je me sens Arabe ; aujourd’hui, je me sens Africain ; aujourd’hui, je me sens gay ; aujourd’hui, je me sens handicapé ; aujourd’hui, je me sens un travailleur migrant". N’est pas Kennedy qui veut.

Et puis il a oublié de dire : "aujourd’hui je me sens femme", mais il ne faut pas trop lui en demander. M. Infantino se sent donc gay, Arabe, handicapé, et tout et tout. On ne sais pas pourquoi ça sonne faux. Sa défense du Qatar et sa charge contre les Occidentaux sont un must : ces européens qui ferment leurs frontières aux migrants en détresse, alors que le Qatar lui ouvre ses portes aux travailleurs venus d’Inde, du Népal, du Bangladesh.

Avec tout ce que l’Europe a fait au monde ces 3.000 dernières années, elle devrait s’excuser pour les 3.000 prochaines années. Nous les Européens, nous ne sommes que des "hypocrites", des donneurs de leçons, des racistes. On ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer.

Enfin on a beaucoup ri quand il a dit que lui aussi était un immigré, un Italien dont la famille s’est installée en Suisse et lui aussi a été victime de discrimination parce que quand il était petit, il avait les cheveux roux. Quel drame il a dû vivre ! Sacré Gianni qui joue les pères la morale, lui qui vit depuis un an à Doha au Qatar en famille, alors que le siège de la Fifa est à Zürich.

