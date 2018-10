publié le 03/10/2018 à 09:18

"Le doublement des peines pour les crimes commis dans les quartiers les plus criminogènes" est-il possible ? C'était en tout cas la demande faite par Valérie Pécresse, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI. La présidente de la région Île-de-France avait pourtant reconnu dans la foulée que sa proposition n'était "pas constitutionnelle".



Invité au micro de RTL, Éric Ciotti juge cette mesure "totalement irréaliste juridiquement". "On ne condamne pas les gens en fonction des territoires où un crime ou un délit est commis. On condamne les gens en fonction des crimes et délits qu'ils commettent. C'est un principe essentiel", explique-t-il.

Le député Les Républicains ajoute : "Il faut condamner plus fermement, plus fortement, plus systématiquement et exécuté les peines. On ne peut pas juger les faits en fonction des territoires".